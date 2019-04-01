Снежная буря и гроза: Нибиру атакует Дальний Восток

Конспирологи предсказывают скорые катаклизмы

Каждый день исследователи находят все новые подтверждения того, что загадочная планета-убийца все-таки существует. Они уверены, что именно она повлияла на погоду Дальнего Востока.

В последний день марта побережья были охвачены снежной бурей. Весь день шел сильный снегопад, видимость была сильно затруднена, а также были гром и молния – сообщают Vladtime.ru. Необычно, что такие сильные осадки выпали весной. Особо внимательные люди вспоминают поверья о "грозе на голый лес". Деревья без листвы, снегопад и гроза предвещают несчастье всем, кому удалось стать свидетелем такого редкого погодного явления. Оно является предвестником бурь и различных катаклизмов.

Есть слухи, что после такого ненастья могут начаться войны и голод. Уфологи считают, что именно Нибиру повлияла на погоду. Якобы планета-убийца перепрограммировала Луну и теперь спутник принадлежит планете Х, которая управляет ею на расстоянии, стремясь уничтожить Землю.

Конспирологи теперь пытаются предсказать следующий ход Нибиру, ведь странные погодные условия могут быть вызваны вторжением инопланетян на территории Луны.

Ранее "Утро" писало о необычном обломке, который нашли на Марсе.