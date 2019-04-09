Инопланетяне тоже боятся конца света

Все больше уфологов приходит к выводу, что жители Нибиру уже не скрываясь бомбардируют исследовательскими зондами нашу планету. При этом информация о контактах с инопланетянами скрывается от широкой общественности – чтобы не сеять панику, как объясняют космические агентства.

Известный конспиролог Захария Ситчин считает, что встреча с Нибиру вызовет конец света. Причем исследователи предлагают разнообразные сценарии будущей катастрофы: от прямого столкновения до изменения орбиты Луны и климатических изменений, вызванных блокированием солнечного света.

Однако в последнее время некоторые уфологи начали озвучивать совершенно противоположное мнение: они считают, что жители Нибиру – аннунаки – напротив, хотят избавить землян от Апокалипсиса. Конспирологи считают, что инопланетяне сами боятся конца света и не желают подвергать опасности свои жизни и свои летающие тарелки.

Уфологи отмечают, что за последние два года на близком расстоянии от Земли пролетели два массивных астероида – 2019 AV2 и 2018 GE3. Возможно, обитатели Нибиру заметили предвестники глобальной катастрофы на нашей планете и предотвратили удары, грозившие уничтожить нашу цивилизацию. Трудно сказать, чем вызвана забота инопланетян о Земле. Возможно, у них есть собственные планы относительно человечества или они хотят разрабатывать на нашей планете полезные ископаемые. Недаром многие конспирологи считают, что люди – всего лишь долгосрочный генетический эксперимент пришельцев по созданию разумной жизни. Если это так, становится ясно, почему аннунаки относятся к обитателям Земли с поистине родительской заботой, отмечает Vista News.