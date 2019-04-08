Все ближе: Нибиру подбирается к Москве

Русский Север как магнит манит пришельцев

Таинственная планета Нибиру не миф, а реальность, считают десятки тысяч людей по всему миру. Предположения уфологов подтверждают жители Архангельска, своими глазами увидевшие "Звезду Смерти" в небе над городом.

Множество очевидцев рассказывают о том, что вокруг Солнца в северном небе вырос странный ореол, а рядом с нашим светилом можно было отчетливо увидеть светящийся круглый объект – Нибиру. В панике некоторые поспешили заявить, что началось вторжение инопланетян на нашу планету, однако, похоже, дела пока не зашли так далеко.

Конспирологи уверены, что Планета Х никогда не подходила так близко к Земле. По мнению уфологов, жители Нибиру – аннунаки готовят захват промышленных городов России, а затем оккупируют все остальные государства.

Вражеская атака может начаться в любой момент, отмечает портал Vlad Time. При этом источник подчеркивает, что официальных комментариев от Роскосмоса относительно того, что же творится в небе над Архангельском, не было и нет. Некоторые россияне робко надеются, что Нибиру не несет угрозы, однако абсолютное большинство скептически оценивают эту идею. А самые пессимистически настроенные граждане вообще уверены, что человечество погибнет уже через 2 недели.