Люди превращаются в зомби

В Керчи червяк-мутант якобы напал на 36-летнего москвича, отдыхающего вместе с семьей на берегу Черного моря. По словам мужчины, существо напоминало гусеницу с зубами и настойчиво пыталось забраться прямо в ухо. Помогла молодому человеку его супруга: она быстро среагировала и выбросила пришельца в траву.

Это не первый случай, когда в Крыму черви-мутанты атакуют отдыхающих. Несколько дней назад житель Феодосии отправил московскому уфологу фотографию странных существ, присосавшихся к мосту. Когда снимок показали жертве нападения в Керчи, семья дала однозначный ответ: это то самое чудовище.

По мнению уфологов, Крым атаковали пришельцы с Нибиру – так называемые "космические жруны", сообщает Vista News. Неделю назад очевидцы заметили над Балаклавой и Севастополем рой светящихся шаров. Конспирологи считают, что посадочные капсулы с Планеты X сели на полуостров, и именно с них жруны десантировались в море, а потом вылезли на сушу. Этот вид инопланетян якобы пытается проникнуть в мозг жертвы, а затем подчиняет себе ее тело. Именно поэтому, как считают исследователи, червь пытался забраться молодому человеку в ухо. Попав в мозг, существо с Нибиру начинает контролировать нейроны и превращает человека в зомби.

Однако крымские биологи скептически относятся к такого рода откровениям. По мнению экспертов, на мосту в Феодосии могут жить неизвестные науке виды мутировавших анемонов. Космического же жруна из Керчи никто на экспертизу специалистам не приносил.



