Началось: на Россию напали пришельцы

Для атаки была использована ракета-убийца

Инопланетное вторжение началось с Уфы. Именно там свидетели увидели небесное тело, которое считается первым ударом внеземной цивилизации. Объект не похож на обычный астероид, он движется, излучает белый свет. Уфологи уверены, что это ракета, которая пробила дыру в защитном куполе Земли.

Как сообщает VistaNews, многие эксперты после произошедшего начали спорить, есть ли купол на самом деле. Если защита и существовала, то пришельцы нашли способ ее пробить – уверены уфологи. В этом им помогла ракета-убийца. Теперь под угрозой оказалось не только Уфа, но и вся Россия.

Эксперты предполагают, что выпущенная из космоса ракета заминирована. Значит, как только инопланетное орудие достигнет Земли, оно взорвется. Ученые не разделяют мнение уфологов. Возможно, в небе над Уфой был замечена обычная камета. Существование пришельцев и небесного купола представители науки отрицают.