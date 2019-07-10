Нибиру возвращается: названа точная дата конца света

Гибель человечества не обойдется без вмешательства планеты Х

Конец света в 2012 г., о котором так много говорили в связи с пророчествами майя, как известно, не состоялся. Однако авторитетные эксперты считают, что все не так просто. Апокалипсис непременно состоится, однако в толкования древних предсказаний вкралась ошибка длиной в 10 лет.

Конец света будет в 2022 году, утверждают уфологи. Именно тогда произойдет ярчайший взрыв сверхновой, которая затмит своим сиянием все светила нашей Галактики. Явление сверхновой и вызовет гибель человечества, уверяют исследователи. Последнее, что увидят люди перед уходом в небытие – свет звезды, затмевающей Солнце.

По мнению инопланетных экспертов, новая звезда появится в системе KIC 9832227 в созвездии Лебедя, на расстоянии 1 тыс. 800 световых лет от Земли. Небесные тела в этой системе располагаются так друг к другу, что порой имеют общую атмосферу, а скорость их вращения постоянно увеличивается.

В 2022 г., согласно последним расчетам, звезды столкнутся и погибнут. Смерть светил вызовет небывалый всплеск энергии и света, и в результате появится красная сверхновая звезда, которая и уничтожит цивилизацию людей, сообщает Vista News.

Некоторые уфологи считают, что в пророчествах майя речь шла о Нибиру, и что через 3 года в небесах родится та самая Звезда Смерти, которая и принесет гибель Земле.

Впрочем, конспирологи неоднократно переносили конец света. Согласно их предсказаниям, цивилизация должна была бы закончиться не только в 2012 или 2022 гг., но и в 2018, и в нынешнем году.