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Осталось недолго: названа новая дата конца света

Фото: pixabay.com
Нибиру по-прежнему представляет опасность для человечества

Уфологи уверены: извержение вулкана в Европе – это знак того, что Планета Х возрождается из ядра Земли. Есть мнение, что Нибиру уже давно развивается под поверхностью и скоро готова будет появиться из воды. По их прогнозам, последним днем для всего человечества станет 12 июля.

Впервые версия того, что Планета с инопланетянами зарождается рядом с ядром, появилась еще в СССР. Тогда ученые прервали исследования на Кольской сверхглубокой скважине. Вероятно, в то время эксперты заподозрили, что всеми способами нужно предотвратить работы на такой глубине. Если бы бурения продолжились, современной жизни на Земле могло бы не существовать, – пишет VistaNews.

Дарья ПЕТРОВА
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