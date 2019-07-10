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Нибиру устроит Всемирный потоп

Фото: pixabay.com
Первой испытание стихией проходит Индия

Южно-азиатское государство сейчас находится во власти большой воды. По версии ученых, потоп – проделки Нибиру, учитывая, что местные жители заметили космический корабль пришельцев. 

Над Ассамом, который смывают проливные дожди, с невероятной скоростью, едва не касаясь проводов, промчался продолговатый серый объект. Уфологи предполагают, что инопланетные существа прилетали, чтобы проверить результат вызванной Планетой смерти стихии. 

Наводнения в разных частях Земли, в том числе в российском Иркутске, – это лишь небольшая часть коварного плана Нибиру, которая намечает Всемирный потоп. Так что ливни в ближайшем будущем лишь усилятся, пишет VistaNews.

Ведь, если верить исследователям, ануннаки, древние пришельцы с небес на землю, атакуют голубую планету засухой или сильнейшими ливнями. Примерно полмиллиона лет назад они хотели поработитьпервую разумную человеческую цивилизацию, созданную на месте современного Египта. Однако им помешали атланты. Жители Нибиру отступили, чтобы набраться сил и взять реванш. 


Ксения АНДРЕЕВА
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