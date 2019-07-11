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Нибиру зомбирует японцев для войны с Россией

Фото: pixabay.com
Жителей Осаки облучают с неба

Очевидцы распространили по Сети видео, как НЛО летает над Японией в районах, где живут люди. Уфологи уверяют, что "Звезда смерти" решила уничтожить Россию не собственными руками, а с помощью находящихся под контролем японцев.

Конспирологи утверждают, что кадры, снятые в Осаке, подтверждают факт облучения пришельцами с планеты Х местного населения. Любопытно и то, что в Сети остался лишь один ролик с летающим над японским городом кораблем ануннаков, – все остальные исчезли.

Уфологи полагают, что Нибиру зомбирует японцев, чтобы создать на Земле свою военную империю. Ведь японские острова расположены достаточно близко, чтобы быстро и точно ударить по Дальнему Востоку. При этом технологический процесс, которого достигла Япония, не спасла страну от психологической атаки – армия "черной планеты", как сообщает портал VladTime, почти готова. 

Примечательно, что пришельцы с Нибиру и раньше пытались разгромить Дальний Восток, похоже, отчаившись это сделать своими силами, они решили искать другой путь уничтожения России. 

Полина ИВАНОВА
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