Конец света может наступить 16 июля

Планета Х на всех парах мчится из глубин космоса, грозя уничтожить всю человеческую цивилизацию.

К такому выводу пришли уфологи, рассматривая фотографии, сделанные российскими космонавтами с Международной космической станции.

При этом эксперты NASA хранят зловещее молчание, отказываясь давать какие-либо комментарии по поводу приближающейся Нибиру. Конспирологи предупреждают, что этот заговор молчания очень опасен: столкновение Звезды Смерти с Землей может произойти уже во вторник.

За день до начала Апокалипсиса Нибиру можно будет увидеть в небе невооруженным глазом, сообщает Vista News. Земляне не смогут достойно ответить на космический вызов: у человечества пока нет технологий, способных оттянуть конец света.

Остается уповать, что уфологи в очередной раз ошиблись с точным прогнозом, как они делали не раз.