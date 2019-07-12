Нибиру
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Планета Х на всех парах мчится из глубин космоса, грозя уничтожить всю человеческую цивилизацию.
К такому выводу пришли уфологи, рассматривая фотографии, сделанные российскими космонавтами с Международной космической станции.
При этом эксперты NASA хранят зловещее молчание, отказываясь давать какие-либо комментарии по поводу приближающейся Нибиру. Конспирологи предупреждают, что этот заговор молчания очень опасен: столкновение Звезды Смерти с Землей может произойти уже во вторник.
За день до начала Апокалипсиса Нибиру можно будет увидеть в небе невооруженным глазом, сообщает Vista News. Земляне не смогут достойно ответить на космический вызов: у человечества пока нет технологий, способных оттянуть конец света.
Остается уповать, что уфологи в очередной раз ошиблись с точным прогнозом, как они делали не раз.
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