Труп на Луне: американцы прошли мимо мертвого гуманоида

Найдены доказательства существования жизни на спутнике Земли

Уральский исследователь Валентин Дегтерев заметил на не тронутых "цензорами" NASA фотографиях с лунной поверхности любопытный предмет. По словам жителя Нижнего Тагила, на всех снимках под ногами американского космонавта Эдвина Олдрина лежит окаменелый череп гуманоида.

"Симметричные глазницы, носовое отверстие, ротовое отверстие. То, что он есть, на всех трех снимках доказывает его наличие. Это не камень, не тень и тому подобное. Кстати, на одном снимке есть останки того, что очень похоже на части позвоночного столба этого существа",

– поделился Дегтярев в своем блоге, отметив, что пилот не обратил внимание на странный предмет, хотя "буквально топтался рядом с ним". А вот если бы Эдвин опустил голову вниз, то обеспечил бы теорию эволюции новыми фактами, считает исследователь.

Он не сомневается, что лунные человечки существовали до высадки американского десанта. И в NASA об этом знают, уверен Дегтярев. Потому, заключил он, завершенная раньше срока лунная программа канула в Лету.