Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Труп на Луне: американцы прошли мимо мертвого гуманоида

Фото: pixabay.com
Найдены доказательства существования жизни на спутнике Земли

Уральский исследователь Валентин Дегтерев заметил на не тронутых "цензорами" NASA фотографиях с лунной поверхности любопытный предмет. По словам жителя Нижнего Тагила, на всех снимках под ногами американского космонавта Эдвина Олдрина лежит окаменелый череп гуманоида.

"Симметричные глазницы, носовое отверстие, ротовое отверстие. То, что он есть, на всех трех снимках доказывает его наличие. Это не камень, не тень и тому подобное. Кстати, на одном снимке есть останки того, что очень похоже на части позвоночного столба этого существа",

поделился Дегтярев в своем блоге, отметив, что пилот не обратил внимание на странный предмет, хотя "буквально топтался рядом с ним". А вот если бы Эдвин опустил голову вниз, то обеспечил бы теорию эволюции новыми фактами, считает исследователь.

Он не сомневается, что лунные человечки существовали до высадки американского десанта. И в NASA об этом знают, уверен Дегтярев. Потому, заключил он, завершенная раньше срока лунная программа канула в Лету. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Стоит на растяжке: разговор с Путиным дорого обошелся Зеленскому

Украинские патриоты набросились на своего президента

Немцы против: санкции в адрес России оказались важнее экономических интересов

Жители ФРГ рассказали о России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей