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Нибиру испепеляет Землю: Дальний Восток под ударом

Фото: pixabay.com
Япония примет первый удар "Звезды смерти"

Страшная жара стоит на Японских островах – синоптики зафиксировали рекордные +39°С. 

Уфологи считают, что аномальная погода установилась из-за приближения грозной планеты Нибиру к Земле. Япония – не самая жаркая страна на свете и никакие теплые ветры не могут принести на острова такое пекло, уверены конспирологи.

Эксперты напоминают, что, согласно предсказаниям, планета Х начнет свое приближение к Земле в районе юго-восточной Азии. Поэтому Япония и приняла на себя первый удар "Звезды смерти", подчеркивают уфологи.

К сожалению, вместе с Японским архипелагом попадает под удар и российский Дальний Восток, отмечает VistaNews. Часть территории России пострадает от Нибиру – на востоке страны могут начаться сильные лесные пожары.

О том, что планета Нибиру вернется в конце времен, чтобы разрушить Землю, говорится в пророчествах древних шумеров. Уфологи давно прогнозируют апокалипсис, уверяя, что планета Х атакует Солнечную систему, угрожая гибелью Земле.

Однако официальные ученые считают, что никакой "Звезды смерти" не существует – небесное тело таких размеров давно было бы замечено астрономами.

Валентина МАЙОРОВА
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