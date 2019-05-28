Нибиру испепеляет Землю: Дальний Восток под ударом

Нибиру
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Страшная жара стоит на Японских островах – синоптики зафиксировали рекордные +39°С.
Уфологи считают, что аномальная погода установилась из-за приближения грозной планеты Нибиру к Земле. Япония – не самая жаркая страна на свете и никакие теплые ветры не могут принести на острова такое пекло, уверены конспирологи.
Эксперты напоминают, что, согласно предсказаниям, планета Х начнет свое приближение к Земле в районе юго-восточной Азии. Поэтому Япония и приняла на себя первый удар "Звезды смерти", подчеркивают уфологи.
К сожалению, вместе с Японским архипелагом попадает под удар и российский Дальний Восток, отмечает VistaNews. Часть территории России пострадает от Нибиру – на востоке страны могут начаться сильные лесные пожары.
О том, что планета Нибиру вернется в конце времен, чтобы разрушить Землю, говорится в пророчествах древних шумеров. Уфологи давно прогнозируют апокалипсис, уверяя, что планета Х атакует Солнечную систему, угрожая гибелью Земле.
Однако официальные ученые считают, что никакой "Звезды смерти" не существует – небесное тело таких размеров давно было бы замечено астрономами.
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