Нибиру ударит в июне: Москве грозит страшная опасность

Российская столица может исчезнуть с карт уже в начале лета

Корабли пришельцев в этом году неоднократно были замечены Италией, Польшей и Украиной. В Южной и Северной Америке, а также в Китае пытливые уфологи нашли следы баз пришельцев.

Однако все это просто цветочки по сравнению с опасностью, которая угрожает Москве. Климатологи бьют тревогу: в столицу идут смерчи. Вихри будут сильнее, чем в фильмах-катастрофах, предупреждают эксперты.

По мнению конспирологов, последний день Москвы не за горами, он наступит уже 1 июня. За три дня обитатели Нибиру аннунаки вторгнутся в околоземное пространство. Крупнейшие города планеты – Москва, Пекин, Нью-Йорк, Лондон и Токио – будут атакованы инопланетянами, считает известный уфолог Скотт Уоринг.

При этом его российские коллеги пока не комментируют информацию о том, что конец света начнется именно в Москве. Уоринг же подчеркивает, что перед финальной массовой атакой пришельцы зачистят российскую столицу, а затем перейдут к опустошению других мегаполисов.

Среди россиян выживут немногие, предупреждают уфологи. Однако официальные деятели науки не подтверждают существование пришельцев и утверждают, что никакая Нибиру к нашей планете не приближается, отмечает портал Vlad Time.

Ранее американские военные летчики заявили, что видели в воздухе "целый флот" НЛО.