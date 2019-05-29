Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Нибиру ударит в июне: Москве грозит страшная опасность

Фото: pixabay.com
Российская столица может исчезнуть с карт уже в начале лета

Корабли пришельцев в этом году неоднократно были замечены Италией, Польшей и Украиной. В Южной и Северной Америке, а также в Китае пытливые уфологи нашли следы баз пришельцев.

Однако все это просто цветочки по сравнению с опасностью, которая угрожает Москве. Климатологи бьют тревогу: в столицу идут смерчи. Вихри будут сильнее, чем в фильмах-катастрофах, предупреждают эксперты.

По мнению конспирологов, последний день Москвы не за горами, он наступит уже 1 июня. За три дня обитатели Нибиру аннунаки вторгнутся в околоземное пространство. Крупнейшие города планеты – Москва, Пекин, Нью-Йорк, Лондон и Токио – будут атакованы инопланетянами, считает известный уфолог Скотт Уоринг.

При этом его российские коллеги пока не комментируют информацию о том, что конец света начнется именно в Москве. Уоринг же подчеркивает, что перед финальной массовой атакой пришельцы зачистят российскую столицу, а затем перейдут к опустошению других мегаполисов.

Среди россиян выживут немногие, предупреждают уфологи. Однако официальные деятели науки не подтверждают существование пришельцев и утверждают, что никакая Нибиру к нашей планете не приближается, отмечает портал Vlad Time.

Ранее американские военные летчики заявили, что видели в воздухе "целый флот" НЛО.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Будет как в Крыму: в США заявили о скором ответе на "провокацию" с паспортами Донбассу

Американцы сделали угрожающее заявление

Севастополь уходит под воду

Хаотичная застройка и западные санкции поставили город в тяжелое положение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей