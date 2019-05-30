Кошмар над Новосибирском: Нибиру атакует Сибирь

Планета Х подбирается к Москве

Пыльная буря, мощная гроза и таинственное свечение в облаках – жителей Новосибирска испугали природные катаклизмы.

Уфологи немедленно предположили, что пыльный кошмар и шквалистый ветер вызвала приближающаяся к Земле планета Нибиру. Магнитное поле звезды Смерти стало причиной климатического катаклизма.

Эксперты считают, что пыльная буря началась из-за того, что Земля и Нибиру соприкоснулись одинаковыми полюсами. Дальше будет только хуже, предупреждают конспирологи. Когда таинственная планета Х станет еще ближе, она вообще может выбросить Землю с орбиты.

Уфологи считают, что максимальное сближение двух планет произойдет 2 июля – тогда наконец-то Нибиру можно будет заметить в небесах невооруженным глазом. Специалисты с осторожностью оценивают, что в этот момент произойдет с магнитным полем Земли. Возможно, все живое на нашей планете будет уничтожено, однако может случиться и так, что человечество впервые выйдет на контакт с пришельцами. Осталось подождать чуть больше месяца, подчеркивает Vista News.

Ранее уфологи объявили, что Нибиру начнет свое смертоносное шествие над миром с Дальнего Востока.