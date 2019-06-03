Ледяные тиски: Нибиру сотрет Москву с лица Земли

К атаке прицельцев готовятся со дня на день

Планета смерти надвигается на столицу России, где совершит последний удар. Своим оружием она выбрала погодные аномалии и сейсмические катастрофы, считают исследователи внеземных цивилизаций.

К такому выводу их подтолкнули снегопады в Италии и Иркутске, между которыми как раз и расположилась Первопрестольная. Нибиру подбирается все ближе. Сегодня, по мнению уфологов, она нанесет свой главный удар, и Москва застрянет в "ледяных клещах".

Недостоверные прогнозы синоптиков лишь подогревают утверждения экспертов. Расхождения в предсказаниях они оправдывают зверством Нибиру.

Впрочем, слухи о том, что всем средствам поражения Земли она предпочла климатические странности, ходят давно. Пришельцы активно их применяют, о чем свидетельствуют снег летом, огромного размера град, одновременные землетрясения и извержения вулканов, полагают специалисты.

Да и как не поверить в данную теорию, если стихийные бедствия предваряют визиты НЛО. Необычные случаи фиксируют по всему миру, а кадрами загадочных явлений делятся в Сети.

Одно из них замечено в Индии. В небе показался горящий объект, который, по мнению свидетелей, имеет инопланетное происхождение: мол, пришельцы прибыли, чтобы захватить Землю.

По версии же британских ученых, это отвлекающий маневр. Таким образом налетчики хотят переключить внимание человечества, чтобы они смогли спокойно уничтожить зеленую планету. Пламенный гость тесно связан с Нибиру. Творцы огненного шара – драконы с Планеты Х, пишет VistaNews.