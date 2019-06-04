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Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга

Фото: pixabay.com
До судного дня осталось чуть больше недели

В День России, 12 июня, Планета Х совершит свое предназначение. Момент высадки десанта неземного происхождения подловили жители Финляндии.

Пришельцы с Нибиру спрятались в Балтийском море, глубина которого достигает 470 метров. К слову, его частенько, по версии уфологов, используют зеленые человечки.

Сейчас же у них миссия не из простых – они намерены атаковать Санкт-Петербург. По всей вероятности, с помощью подводных бомб, пишет VistaNews.

Снаряды уже спущены. Известно, что они имеют характерный бриллиантовый блеск, сияние которого становится заметным при контакте с атмосферой Земли.

Так, культурной столице России отмерили чуть больше недели. При этом людей, уверены уфологи, незваные гости не уничтожат.  

Поговаривают, что бомбы настолько мощные, что их взрывы отзовутся во Франции, Норвегии и Англии. 

Ксения АНДРЕЕВА
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