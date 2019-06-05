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Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру

Фото: www.globallookpress.com
Культовое сооружение поражает воображение

Известный уфолог Скотт Уоринг, рассматривая снимки Красной планеты, нашел гигантские "ворота" в марсианских горах. По оценкам специалиста, вход в "подземное царство" в ширину имеет не менее восьми километров.

Это может быть какой-то огромный ангар, либо, что вероятнее всего, культовое сооружение, предположил ученый. Интересно, что новость появилась одновременно с тем, что астрономы обнаружили на красной планете "Демона Марса" – инфернальное изображение в скалах марсианских пород.

Конспирологи считают, что найденные Уорингом ворота ведут в подземное капище Демона Марса, сообщает Vista News. По мнению экспертов из Дальневосточной академии уфологии, это зловещее божество имеет отношение к кровавой династической традиции планеты Нибиру.

Население планеты Х – аннунаки – поклоняются темному Демону Марса, что подтверждает догадки о том, что Нибиру не первую сотню лет живет в Солнечной системе, скрываясь от людей.

Однако теперь, когда даже астрономы-любители могут позволить себе мощные телескопы, следы присутствия жизни на Красной планете стало все труднее скрывать. Специалисты NASA хранят молчание, однако уфологи считают, что тайный культ выходцев с Нибиру на Марсе реально существует.

Фоторепортаж
Кровавый восход: Нибиру заметили над Крымским мостом
Фото: most.life Фото: most.life Фото: most.life
Фото: most.life Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com +1
Валентина МАЙОРОВА
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