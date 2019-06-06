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Армия Нибиру высадилась во Владивостоке

Фото: pixabay.com
Аномальный туман прикрыл прибытие инопланетного десанта

Уфологи заявили: 10 июня ожидается, что загадочная Нибиру подойдет к Земле на опасно близкое расстояние – ее можно будет рассмотреть невооруженным глазом. Более того, по мнению конспирологов, военный авангард космического флота Нибиру уже высадился на нашей планете.

Местом десантирования аннунаков, населяющих Нибиру, стал Владивосток. Пришельцы проникли в столицу Приморья под покровом аномально густого тумана, сообщает VistaNews. Видимость упала до десятков метров, множество автомобилей попало в аварии.

Этот странный туман, по мнению уфологов, имеет искусственную природу – он создан инопланетянами для прикрытия десантирования кораблей Нибиру с орбиты. Под покровом тумана пришельцы рассредоточатся по ближайшим лесам, а затем либо ударят внезапно ночью, либо дождутся 10 июня, когда вместе с планетой Х к Земле подойдут основные силы космического флота аннунаков. Тогда под удар попадет не только Владивосток, но и вся Россия, предупреждают конспирологи.

Интересно, что уфологи не первый год делятся мрачными пророчествами гибели Земли от загадочной Нибиру. Между тем официальная наука отрицает само существование этой планеты, подчеркивая, что небесное тело такой величины не осталось бы незамеченным для астрономов.

Фоторепортаж
Кровавый восход: Нибиру заметили над Крымским мостом
Фото: most.life Фото: most.life Фото: most.life
Фото: most.life Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com +1
Валентина МАЙОРОВА
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