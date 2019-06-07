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Война неизбежна: Нибиру ударит по Москве

Фото: pixabay.com
Незваные гости подбираются к сердцу России

Скопление космических кораблей заметили в ночь с 6 на 7 июня над российской столицей. По мнению уфологов, более 20 десантных кораблей флотилии с планеты Нибиру готовятся направить армию пришельцев для уничтожения России.

Эксперты заявили, что война с пришельцами неизбежна – похоже на то, что инопланетяне решили больше не скрываться от людей. Парад летающих тарелок недвусмысленно продемонстрировал военное преимущество космических гостей, подчеркнули они.

Кое-кто недоумевает, почему российские военные не отреагировали на такую угрозу. Некоторые конспирологи уверены, что в России есть оружие, способное остановить массированную высадку инопланетян, причем сделать это можно без привлечения сухопутных войск и авиации.

При этом широкая общественность не была проинформирована о летучей армии пришельцев-вероятно, это было сделано, чтобы не посеять панику среди россиян, отмечает Vista News. 

Ранее СМИ сообщали, что первые инопланетные разведчики под покровом густого тумана уже высадились во Владивостоке.

Фоторепортаж
Прямо над Крымским мостом: Нибиру атакует Землю
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Кадр из фильма &#34;2012&#34;
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: vistanews.ru
Валентина МАЙОРОВА
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