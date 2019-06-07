Война неизбежна: Нибиру ударит по Москве

Нибиру
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Скопление космических кораблей заметили в ночь с 6 на 7 июня над российской столицей. По мнению уфологов, более 20 десантных кораблей флотилии с планеты Нибиру готовятся направить армию пришельцев для уничтожения России.
Эксперты заявили, что война с пришельцами неизбежна – похоже на то, что инопланетяне решили больше не скрываться от людей. Парад летающих тарелок недвусмысленно продемонстрировал военное преимущество космических гостей, подчеркнули они.
Кое-кто недоумевает, почему российские военные не отреагировали на такую угрозу. Некоторые конспирологи уверены, что в России есть оружие, способное остановить массированную высадку инопланетян, причем сделать это можно без привлечения сухопутных войск и авиации.
При этом широкая общественность не была проинформирована о летучей армии пришельцев-вероятно, это было сделано, чтобы не посеять панику среди россиян, отмечает Vista News.
Ранее СМИ сообщали, что первые инопланетные разведчики под покровом густого тумана уже высадились во Владивостоке.
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