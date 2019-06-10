В столице заметили подкидышей с Нибиру

Свидетелями странных и опасных происшествий стали сразу несколько жителей Москвы: в разных районах города прямо из воздуха материализовались неизвестные существа.

По сообщению Vista News, неопознанные субъекты внешне очень похожи на человека, однако их выдает чрезмерная неуклюжесть. Двое человекоподобных появились в час пик прямо на дороге, чудом не угодив под автомобили. Очевидцы опасаются комментировать уведенное, поскольку боятся прослыть психически больными, однако таинственных пришельцев зафиксировали дорожные камеры наблюдения.

Уфологи немедленно заявили, что в российскую столицу проникли диверсанты с Нибиру. В Москве за последние 4 месяца зафиксирован рекорд – 144 факта свидетельства появления НЛО. По-видимому, инопланетяне изучали людей, чтобы суметь воспроизвести манеру поведения и незаметно слиться с толпой. Цель агрессивных пришельцев – проникнуть во все слои общества, захватив столицу без крови и войны.

Маскируясь под людей, аннунаки с Нибиру смогут работать во всех отраслях хозяйства. Более того, их фантастические знания и умения позволят им занять высокие посты, в итоге люди окажутся порабощены космическим разумом.

Известный уфолог Скотт Уоринг вообще считает, что в США пришельцы уже проникли на телевидение и в Google. По мнению Уоринга, подкидыши с Нибиру кишат везде. Инопланетяне запудривают мозги человечеству, вещая с экранов, а заодно редактируют снимки со спутников, уничтожая следы своего пребывания рядом с военными объектами. Война двух цивилизаций уже началась, и человечество уже проиграло ее, даже не догадываясь об этом, горестно резюмирует уфолог. Аннунаки получили доступ к оборонным секретам и политическим тайнам, вскоре управление крупнейшими государствами мира полностью перейдет под их контроль, предупреждает эксперт.