Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Мы проиграли: пришельцы уже среди москвичей

Фото: pixabay.com
В столице заметили подкидышей с Нибиру

Свидетелями странных и опасных происшествий стали сразу несколько жителей Москвы: в разных районах города прямо из воздуха материализовались неизвестные существа.

По сообщению Vista News, неопознанные субъекты внешне очень похожи на человека, однако их выдает чрезмерная неуклюжесть. Двое человекоподобных появились в час пик прямо на дороге, чудом не угодив под автомобили. Очевидцы опасаются комментировать уведенное, поскольку боятся прослыть психически больными, однако таинственных пришельцев зафиксировали дорожные камеры наблюдения.

Уфологи немедленно заявили, что в российскую столицу проникли диверсанты с Нибиру. В Москве за последние 4 месяца зафиксирован рекорд – 144 факта свидетельства появления НЛО. По-видимому, инопланетяне изучали людей, чтобы суметь воспроизвести манеру поведения и незаметно слиться с толпой. Цель агрессивных пришельцев – проникнуть во все слои общества, захватив столицу без крови и войны.

Маскируясь под людей, аннунаки с Нибиру смогут работать во всех отраслях хозяйства. Более того, их фантастические знания и умения позволят им занять высокие посты, в итоге люди окажутся порабощены космическим разумом.

Известный уфолог Скотт Уоринг вообще считает, что в США пришельцы уже проникли на телевидение и в Google. По мнению Уоринга, подкидыши с Нибиру кишат везде. Инопланетяне запудривают мозги человечеству, вещая с экранов, а заодно редактируют снимки со спутников, уничтожая следы своего пребывания рядом с военными объектами. Война двух цивилизаций уже началась, и человечество уже проиграло ее, даже не догадываясь об этом, горестно резюмирует уфолог. Аннунаки получили доступ к оборонным секретам и политическим тайнам, вскоре управление крупнейшими государствами мира полностью перейдет под их контроль, предупреждает эксперт.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Закопать топор войны: Вашингтон подал сигналы о примирении с Москвой

Американцы делают невнятные "кивки", но Россия ждет "конкретных дел"

Настроены решительно: Россию избавят от санкционной блокады

В Европе все чаще звучат призывы о прекращении действий ограничительных мер

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей