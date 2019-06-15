Судный день: Нибиру атакует Землю уже завтра

Уфологи забили тревогу

Планета Х снова угрожает нашей планете.

Известные в узких кругах специалисты заявили о двух спутниках, которые якобы отделились от Нибиру и направляются к Земле. Катастрофа неминуема, уверены конспирологи. Судный день настанет уже завтра, 16 июня.

О небесных телах размером с Землю стало известно несколько дней назад. Уфологи разглядели на Нибиру два раскаленных отверстия, свидетельствующих о создании новых космических "убийц". Вместе со спутниками она вскоре достигнет цели. Столкновение приведет к тому, что наша планета сойдет с орбиты, что приведет к страшным последствиям для всего человечества.

Очередной "Судный день" псевдоэксперты связывают с христианским праздником Великой Троицы, указывая на мистическое число планет-убийц, пишет Vladtime.

Впрочем, доверять подобным сообщениям не стоит. "Специалисты" по Нибиру уже не раз пугали публику скорым концом света, однако их страшные прогнозы, к счастью, не сбылись.