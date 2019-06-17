Крым в опасности: разведчик с Нибиру отравил Черное море

Отдых на побережье российского полуострова отменяется

Диверсант с планеты смерти спустился на Землю. По воле случая он совершил посадку (не исключено, что аварийную), неподалеку от Крыма.

Инопланетное крушение произошло в ночь на понедельник, 17 июня. С неба в Черное море словно свалился охваченный пламенем (по другой версии, светящийся) объект. Его падение было очень стремительным.

Вынужденное приводнение НЛО, не сомневаются специалисты, приведет к опасным последствиям. Например, отравит море около побережья Крыма ядом. Таким образом, пришелец с Нибиру может внести коррективы в планы россиян. Тем, кто намеревался провести отпуск в Крыму, уфологи рекомендуют подумать о другом месте отдыха.

"Отпуск в Крыму я бы рекомендовал отложить или вообще исключить. Пока останки корабля не обнаружены, но, согласно нашим данным, это, скорее всего, мог быть разведчик с Нибиру, ведущий скрытое наблюдение за земной жизнью. Яркое возгорание говорит о неработающей маскировке либо об аварии на борту, что приведет к разливу ядовитого топлива в акватории близ Крыма",

– цитирует эксперта из Дальневосточной академии уфологии (ДАУ) VistaNews.

Если верить его коллегам, то разлив топлива в состоянии погубить значительную часть акватории. Между тем официальной информации о ЧП не поступало. Однако знатоки инопланетных технологий полагают, что в зоне бедствия уже работают спасатели, которые не прочь присвоить себе разработки представителей внеземных цивилизаций.