Маленький и слабый: в России нашли пришельца с Нибиру

Труп инопланетянина в длину оказался всего 10 см

Уфологи обнаружили тело мертвого пришельца, который, скорее всего, прибыл на нашу планету со "Звезды смерти". Эксперты недоумевают из-за небольшого размера гостя другой цивилизации.

Конспирологи полагали, что инопланетяне с Нибиру выглядят как крупные гуманоиды с мышцами и оружием в руках. Теперь же они задаются вопросом, как пришельцы планируют захватывать Землю, если они в десятки раз меньше людей. Некоторые тут же предположили, что Планета Х по размерам не такая большая, как принято считать.

Впрочем, уфологи подчеркивают, что такие размеры помогают пришельцам следить за человечеством. Инопланетяне могут спрятаться практически в любом месте.

Как отмечает портал VistaNews, путешественники из другого мира явно интеллектуально развиты, ведь их череп непропорционально большой по отношению к остальной части тела. Из-за того, что строение организма напоминает человеческое, некоторые конспирологи не исключают того, что у пришельцев и людей есть общие родственные связи. В любом случае, эта находка доказывает наличие внеземной жизни, уверяют специалисты.