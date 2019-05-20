Нибиру уничтожит Землю за час

Уфологи поделились шокирующим пророчеством

Конец света не за горами: таинственная планета Нибиру, также известная как планета Х, обрушит на Землю апокалиптические штормы и землетрясения.

Конспирологи считают, что Звезда Смерти всего за час может уничтожить 90% населения Земли. Уфологи утверждают, что о Нибиру якобы писали еще древние шумеры, и что это недостающая планета Солнечной системы, напоминает "Главред". При этом астрофизики уверены, что планета с такой массой и орбитой просто не может существовать. Однако конспирологов это не останавливает: несколько раз в год они начинают предсказывать конец света, а когда пророчества не сбываются, просто переносят сроки апокалипсиса.

После столкновения с Нибиру полюса нашей планеты поменяются местами, и на Земле произойдет гигантская климатическая катастрофа. Начнутся мощные штормы, уровень воды в мировом океане поднимется на 213 м, и человечество погибнет безвозвратно, предупреждают уфологи.

Известный американский исследователь Дэвида Монтенье уже высчитал, что конец света грядет 21 декабря 2019 года. По мнению ученого, на нашей планете начнутся природные аномалии, и крупнейшие мегаполисы мира придут в упадок.

Однако многие скептически относятся к мрачным пророчествам инопланетных экспертов и задаются вопросом, чем они будут пугать потом – когда Нибиру все-таки не прилетит, отмечает британский таблоид The Sun.