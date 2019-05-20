Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Взорвут США: коварный план пришельцев уничтожит Землю

Фото: pixabay.com
Пока люди беспечно занимаются своими делами, инопланетяне нагревают нашу планету

Йеллоустонский супервулкан станет самым слабым звеном в атаке на Землю. Уфологи предупреждают, что в небе над Америкой кружат НЛО, а мощнейший вулкан, извержение которого способно расколоть целый материк, закипает.

Если Йеллоустоунский вулкан проснется, Северная Америка просто исчезнет, а затем настанут проблемы и у других материков, ведь мощность извержения будет равна взрыву 23 тыс. ядерных бомб. Климат на Земле мгновенно изменится: ледников на полюсах будут таять, начнутся резкие перепады температуры воздуха.

Сначала на всей планете потеплеет, однако потом средняя температура опустится на 30 градусов. Британские ученые уже установили, что и без супервулкана лед в Антарктиде тает в 5 раз быстрее, чем оценивалось раньше. За 25 лет льды антарктических островов Пайн и Твайс истончились на 50%. Если к этому прибавить последствия разбушевавшегося вулкана, можно будет говорить о втором всемирном потопе, предупреждают эксперты.

Уфологи в тревоги: рядом с Йеллоустонским вулканом туристы все чаще стали замечать НЛО. Многие считают, что это аннунаки с Нибиру проводят разведку перед массированным вторжением. Конспирологи уверены, что пришельцы готовы разбудить вулкан ради уничтожения человечества. После глобальной катастрофы и гибели всех людей инопланетяне легко остановят разрушительные процессы и присвоят все природные ресурсы Земли, сообщает Vista News.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россию ждет бензиновый голод

Из-за дефицита нефти на мировом рынке автомобилисты останутся без топлива

Знамение для Зеленского: глава Украины плохо кончит

На инаугурации произошло непоправимое

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей