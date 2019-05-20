Взорвут США: коварный план пришельцев уничтожит Землю

Пока люди беспечно занимаются своими делами, инопланетяне нагревают нашу планету

Йеллоустонский супервулкан станет самым слабым звеном в атаке на Землю. Уфологи предупреждают, что в небе над Америкой кружат НЛО, а мощнейший вулкан, извержение которого способно расколоть целый материк, закипает.

Если Йеллоустоунский вулкан проснется, Северная Америка просто исчезнет, а затем настанут проблемы и у других материков, ведь мощность извержения будет равна взрыву 23 тыс. ядерных бомб. Климат на Земле мгновенно изменится: ледников на полюсах будут таять, начнутся резкие перепады температуры воздуха.

Сначала на всей планете потеплеет, однако потом средняя температура опустится на 30 градусов. Британские ученые уже установили, что и без супервулкана лед в Антарктиде тает в 5 раз быстрее, чем оценивалось раньше. За 25 лет льды антарктических островов Пайн и Твайс истончились на 50%. Если к этому прибавить последствия разбушевавшегося вулкана, можно будет говорить о втором всемирном потопе, предупреждают эксперты.

Уфологи в тревоги: рядом с Йеллоустонским вулканом туристы все чаще стали замечать НЛО. Многие считают, что это аннунаки с Нибиру проводят разведку перед массированным вторжением. Конспирологи уверены, что пришельцы готовы разбудить вулкан ради уничтожения человечества. После глобальной катастрофы и гибели всех людей инопланетяне легко остановят разрушительные процессы и присвоят все природные ресурсы Земли, сообщает Vista News.