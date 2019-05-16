Звездный десант: разведчики с Нибиру готовят захват Земли

Тайное наконец-то стало явным

Уфологи бьют тревогу: в Сети появились фотографии странных следов, оставленных в небе таинственными летательными аппаратами. По мнению экспертов, власти больше не могут скрывать существование инопланетян.

Самые продвинутые конспирологи считают, что за небесными отпечатками скрывается тайное космическое послание аннунакам – жителям Нибиру, которые уже приземлились на нашу планету.

Специалисты по паранормальным явлениям не раз сообщали об инопланетных базах, обнаруженных в разных уголках Земли. Чаще всего они имеют вид огненных шаров, которые при приближении очевидцев резко исчезают.

Конспирологи предупреждают, что на нашу планету уже высадились передовые отряды пришельцев. После того, как аннунаки проведут разведку, они приступят к захвату Земли. Космические следы в майском небе – это просто смс-сообщения с Нибиру, утверждают уфологи.

Что за инофрмация зашифрована в сообщениях, неизвестно. Возможно, пришельцы настроены дружелюбно, но что-то подсказывает, что, вероятнее всего, инопланетяне не остановятся перед войной с землянами.

Более скептически настроенные эксперты считают, что следы в небе оставили военные самолеты. Однако к их мнению уфологи не прислушиваются.

Между тем NASA продолжает утверждать, что контактов с внеземным разумом у людей не было. Однако сторонники теории заговора уверены, что от землян просто скрывают страшную правду, сообщает Vista News.