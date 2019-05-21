Фрагменты самой загадочной планеты посыпались на США

Настоящий инопланетный десант увидели жители американского города Элис-Спрингс – в ночном небе возник яркий шар, который в полете распался на несколько частей.

По мнению астрономов NASA, очевидцы происшествия стали свидетелями входа в атмосферу большого метеорита, однако уфологи категорически не согласны с этим. Конспирологи утверждают, что за всю историю наблюдений метеориты не распадались на части на глазах многочисленных свидетелей.

Проходя сквозь плотные слои атмосферы, метеорит действительно разрушается, однако его фрагменты сразу же сгорают, образуя "хвост" небесного тела.

То, что увидели граждане Элис-Спрингса, больше похоже на НЛО с представителями инопланетной расы, подчеркивают уфологи.

Возможно, с Нибиру сбрасывают корабли пришельцев, а на видео случайно попала часть этого процесса. А фрагменты метеорита – всего лишь прикрытие, которое помогает летающей тарелке попасть на нашу планету, отмечает Vista News.

Другие эксперты считают, что в объективы землян попали осколки приближающейся планеты Х. Конспирологи не устают твердить, что таинственная Нибиру все ближе подходит к Земле, чтобы уничтожить человечество и завладеть полезными ископаемыми нашей планеты. Эту гипотезу косвенно подтверждает и активность NASA, которое в настоящее время занимается разработкой ракет для разрушения метеоритов. Возможно, правительства ведущих государств вовсю готовятся к войне с инопланетянами, а информацию об этом благоразумно скрывают.