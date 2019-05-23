Нибиру наносит удар: названа новая дата конца света

Человечество может исчезнуть через пару недель

Смертоносная Планета Х зависла в опасной близости к Луне. Таинственную "Звезду смерти" заметили очевидцы в небе над Ростовом.

Конспирологи предупреждают, что уже через неделю Нибиру закроет собой спутник Земли, и тогда ничто не помешает инопланетным кораблям начать атаку на человечество. По мнению уфологов, пришельцы высадят десант уже 9 июня.

При этом большинство астрономов до недавнего времени не верили в то, что наша планета погибнет в столкновении с аннунаками (так называют жителей Нибиру). Однако теперь многие склоняются к мнению авторитетного эксперта Рональда Вейнланда, предсказавшего, что конец света произойдет в 2019 году.

Вейнланд считает, что завоевание Земли начнется с России, а затем пришельцы подчинят себе другие страны. Некоторые уфологи припомнили и пророчество Ванги, которая якобы предсказывала россиянам "беду с неба". Конспирологи уверены, что болгарская ясновидящая имела в виду нашествие полчищ инопланетян.

Однако ученые NASA и других космических агентств скептически относятся к прорицаниям уфологов и продолжают утверждать, что никакой Нибиру не существует, отмечает Vista News.



