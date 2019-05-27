"Целый флот": американские летчики пожаловались на НЛО

В воздухе кишат неизвестные летательные аппараты

Летчики военно-морской авиации США многократно сталкивались с неопознанными летающими объектами в небе над Восточным побережьем, начиная с лета 2014 г. и до марта 2015 года.

По оценкам пилотов, НЛО летали на высоте около 9 тыс. м, а их скорость была выше скорости звука. при этом странные летательные аппараты не оставляли себя никаких следов от выхлопа топлива, сообщает the New York Times.

"Они были там целыми днями...На скорости, которую мы наблюдали, 12 часов в воздухе – это на 11 больше, чем можно было бы ожидать", –

доложил лейтенант Райан Грейвс Пентагону и Конгрессу.

В конце 2014 г. один из пилотов истребителя-бомбардировщика Super Hornet пилот едва не столкнулся с подобным объектом и написал официальный рапорт об этом.

Летчики даже запечатлели необычные летательные аппараты на видео. Один из НЛО действительно похож на классическую летающую тарелку, другие трудно разглядеть, так как они слишком маленького размера. "Целый флот!", – с восторгом говорит закадровый голос.

При этом в министерстве обороны США подчеркивают, что попавшие на видео объекты вполне могут иметь земное происхождение. Впрочем, ни лейтенант Грейвс, ни четыре других пилота, дававшие интервью изданию, ничего не говорят о том, откуда взялись эти необычные летательные аппараты.