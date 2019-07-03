Расслабляться рано, считают эксперты

Не успели земляне выдохнуть с облегчением после того, как заявленный на 2 июля конец мира не состоялся, как на голову человечеству свалилась новая напасть.

Уфологи предупреждают: Земля может погибнуть совсем скоро. В Антарктиде таинственные эксперты обнаружили послание с планеты Нибиру. Где именно в зоне вечной мерзлоты оно было оставлено, конспирологи не сообщают, однако они уверены, что аннунаки начнут атаку на человечество с антарктических широт.

Кроме того, уфологи напоминают, что недавно ученые зафиксировали поток нейтронных лучей, который также могли направить выходцы с планеты Х. Похожее явление ранее произошло в недрах самого южного континента, что еще раз подтверждает – Антарктика станет отправной точкой гибели нашей планеты. Особую опасность конспирологи видят в том, что до этого момента потоки нейтронных лучей наблюдались исключительно в космосе, но никак не шли из глубин Земли.

Возможно, это подобное открытие убедит сотрудников NASA, упорно отрицающих само существование планеты Нибиру. А ведь именно Звезда Смерти, по мнению экспертов, несет ответственность за природные катаклизмы, год от году увеличивающиеся на нашей планете, отмечает "Российский Диалог".

Некоторые эксперты считают, что даже аномальная жара, установившаяся в эти дни на Европейском континенте, вызвана происками инопланетян с Нибиру.