Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Конец света неизбежен: Нибиру ударит из Антарктиды

Фото: pixabay.com
Расслабляться рано, считают эксперты

Не успели земляне выдохнуть с облегчением после того, как заявленный на 2 июля конец мира не состоялся, как на голову человечеству свалилась новая напасть.

Уфологи предупреждают: Земля может погибнуть совсем скоро. В Антарктиде таинственные эксперты обнаружили послание с планеты Нибиру. Где именно в зоне вечной мерзлоты оно было оставлено, конспирологи не сообщают, однако они уверены, что аннунаки начнут атаку на человечество с антарктических широт. 

Кроме того, уфологи напоминают, что недавно ученые зафиксировали поток нейтронных лучей, который также могли направить выходцы с планеты Х. Похожее явление ранее произошло в недрах самого южного континента, что еще раз подтверждает – Антарктика станет отправной точкой гибели нашей планеты. Особую опасность конспирологи видят в том, что до этого момента потоки нейтронных лучей наблюдались исключительно в космосе, но никак не шли из глубин Земли.

Возможно, это подобное открытие убедит сотрудников NASA, упорно отрицающих само существование планеты Нибиру. А ведь именно Звезда Смерти, по мнению экспертов, несет ответственность за природные катаклизмы, год от году увеличивающиеся на нашей планете, отмечает "Российский Диалог".

Некоторые эксперты считают, что даже аномальная жара, установившаяся в эти дни на Европейском континенте, вызвана происками инопланетян с Нибиру.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Боролись до конца": правду о погибших моряках-героях засекретят

Данные о трагедии являются гостайной, заявили в Кремле

Украина отказывается от визового режима с Россией из-за наживы

Киев не готов лишить население стабильного источника дохода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей