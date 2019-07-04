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Нибиру отступила: Земле угрожает еще одна планета

Фото: pixabay.com
Конец света по-прежнему грозит человечеству

Уфологи пугают людей новым открытием – теперь Земле, по их мнению, грозит планета-астероид Веста. Ее можно узнать по цвету: она бледно-серая, а не кроваво-красная как Нибиру. Эксперт из Ярославля заявляет, что Планета X сдалась, а вот Веста все еще грозит человечеству концом света.

Веста –это крупный астероид между Марсом и Юпитером. Несмотря на отдаленность от Земли, он все-таки представляют угрозу для людей. Среди возможных гипотез рассматривается версия, что Веста столкнется с другим астероидом или поразит Землю.

Как пишет VistaNews, задумываться о безопасности людей нужно уже сейчас, пока не стало поздно. Ведь загадочная планета-астероид иногда появляется над городами России. Ее легко можно спутать с Солнцем и Луной. Цвет у нее светло-серый, что сбивает очевидцев.

Пока ученые предрекают гибель человечества из-за далеких экзопланет, уфологи видят основную опасность в Весте и Нибиру.

Дарья ПЕТРОВА
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