В ДНК человека нашли следы пришельцев

Уфологи уверены, что пришли к сенсационному открытию

Трехмерная спираль ДНК интересует исследователей с самого момента ее открытия в 1953 года. Теперь эксперты пришли к выводу, что такую сложную структуру человека не могла создать природа. Выдвинуто предположение: в геноме людей зашифрованы данные другой цивилизации: координаты ее местоположения или послание "высшего разума".

Подтверждают эту версию и уфологи, которые уверены, что люди не могли построить абсолютно симметричные пирамиды. Они разглядели в египетских иероглифах изображение спирали ДНК и уверены, что это не случайность, – пишет VistaNews.

Теперь экспертам предстоит выяснить, зачем пришельцы закодировали данные о себе в человека и как расшифровать их сообщение. Уфологи считают, что открытие этой тайны позволить узнать все о "высшем разуме" и вступить в контакт с инопланетянами. Скептики же резко отрицают существующую версию.