Виновата Нибиру: люди превратятся в живых мумий

Нибиру
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Эксперты выяснили, что за летней жарой стоит нечто пугающее. Один из исследователей уверен, что все дело в приближении Нибиру к Земле. Именно пришельцы "жарят" Европу, приблизившись к ней на максимальное расстояние.
Ученый любитель спрогнозировал, как события будут развиваться дальше: начнется постепенное испарение влаги, люди и животные начнут страдать от недостатка воды. Люди буквально начнутся превращаться в живых мумий из-за обезвоживания, если жара не спадет. Летом человеку и так требуется больше воды, а при аномальной жаре повышается риск критической потери влаги – пишет VistaNews.
По версии уфолога, Нибиру сейчас находится на максимально близком расстоянии к Земле, что и могло стать причиной настолько высокой температуры воздуха в Европе. Ученые утверждают, что аномальная жара может стать смертельной. На тепловой карте, созданной метеорологами, видно, что основной тепловой удар придется на Францию. Возможно, скоро страну ждет массовая гибель людей.
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