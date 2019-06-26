Космическая станция засекла инопланетян

Планета Нибиру решила максимально приблизилась к Международной космической станции – с таким заявление выступил один из уфологов. Скотт Уоринг утверждает, что НЛО попал в объектив NASA, а космонавтам даже удалось рассмотреть необычный объект.

Вот как эксперт описывает Нибиру:

"Поверхность НЛО светилась, вероятно, из-за работы корабельных двигательной. Я сделал несколько действительно хороших крупных планов НЛО. Это 100% доказательство того, что инопланетяне уже не скрываются и сознательно пугают людей. Ничто и никто не может их остановить".

С мнением эксперта согласны многие уфологи. Они считают, что Нибиру решила напугать новый экипаж МКС. Главная цель инопланетян – сообщить миру об опасности и посеять панику. Но российские космонавты, вероятно, справляются хорошо.

Существует также версия, что пришельцы ищут подходящую жертву для опытов. Уфологи подозревают, что один из космонавтов побывал в лаборатории Нибиру. Такую версию выдвинули после того, как астронавт отказался есть яблоко. Возможно, он просто не может больше есть земную еду – пишет VistaNews.ru.