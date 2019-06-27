Уже над Сочи: Нибиру начинает атаку на Россию

Жители курортного города пришли в ужас от увиденного

В небе над городом-курортом Сочи стали свидетелями самого необычного недавно заметили страшный закат. Когда солнце склонилось к горизонту, рядом с ним появился двойник – яркая звезда величиной примерно в 2 раза меньше, чем наше светило.

Уникальное космическое явление сразу же привлекло внимание уфологов, которые заявили, что сочинцы стали свидетелями явления Нибиру.

Двойное Солнце закатилось синхронно, в один и тот же миг, отмечает Vista News. Одновременно со странным закатом в мире произошло еще одно событие, привлекшее внимание конспирологов.

Космический телескоп "Хаббл" зафиксировал в межзвездной среде крупную молекулу, состоящую из атомов углерода. Ранее ученые были уверены, что пространство в космосе непригодно для живых организмов, так как состоит только из газа и пыли. Однако следы углерода указывают на то, что в вакууме могут находиться и определенные формы жизни.

Углерод входит в состав многих химических соединений, включая углекислый газ, который выдыхают живые существа и поглощают растения.

Уфологи считают, что телескоп NASA не просто так обнаружил углерод. По мнению экспертов, наконец-то людям удалось напасть на след таинственной планеты Нибиру.

Атмосфера планеты Х, похоже, насыщена углеродом, что доказывает, что Звезда Смерти обитаема. Впрочем, о жителях Нибиру – аннунаках – было написано еще на глиняных табличках древних шумеров. Однако лишь сейчас наука подошла к доказательству того, что античные мифы вовсе не были выдумкой.

Похоже, инопланетяне с планеты Х не оставили планов вторжения на Землю. Более того, они уже настолько близки к нашей планете, что Нибиру можно увидеть невооруженным глазом, что доказывают фотографии, сделанные отдыхающими на популярном российском курорте.

Официальных комментариев NASA относительно появления Нибиру пока не последовало.