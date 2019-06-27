Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Уже над Сочи: Нибиру начинает атаку на Россию

Фото: pixabay.com
Жители курортного города пришли в ужас от увиденного

В небе над городом-курортом Сочи стали свидетелями самого необычного недавно заметили страшный закат. Когда солнце склонилось к горизонту, рядом с ним появился двойник – яркая звезда величиной примерно в 2 раза меньше, чем наше светило.

Уникальное космическое явление сразу же привлекло внимание уфологов, которые заявили, что сочинцы стали свидетелями явления Нибиру.

Двойное Солнце закатилось синхронно, в один и тот же миг, отмечает Vista News. Одновременно со странным закатом в мире произошло еще одно событие, привлекшее внимание конспирологов.

Космический телескоп "Хаббл" зафиксировал в межзвездной среде крупную молекулу, состоящую из атомов углерода. Ранее ученые были уверены, что пространство в космосе непригодно для живых организмов, так как состоит только из газа и пыли. Однако следы углерода указывают на то, что в вакууме могут находиться и определенные формы жизни.

Углерод входит в состав многих химических соединений, включая углекислый газ, который выдыхают живые существа и поглощают растения.

Уфологи считают, что телескоп NASA не просто так обнаружил углерод. По мнению экспертов, наконец-то людям удалось напасть на след таинственной планеты Нибиру.

Атмосфера планеты Х, похоже, насыщена углеродом, что доказывает, что Звезда Смерти обитаема. Впрочем, о жителях Нибиру – аннунаках – было написано еще на глиняных табличках древних шумеров. Однако лишь сейчас наука подошла к доказательству того, что античные мифы вовсе не были выдумкой.

Похоже, инопланетяне с планеты Х не оставили планов вторжения на Землю. Более того, они уже настолько близки к нашей планете, что Нибиру можно увидеть невооруженным глазом, что доказывают фотографии, сделанные отдыхающими на популярном российском курорте.

Официальных комментариев NASA относительно появления Нибиру пока не последовало.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

В США одобрили санкции против "Северного потока-2"

"Турецкий поток" американцам тоже помешал

"Нужен только шум": Киев отказался от задержанных моряков

Военных используют исключительно для шантажа России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей