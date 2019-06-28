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Сгорела на Солнце: Нибиру больше не грозит Земле

Фото: pixabay.com
Земляне могут вздохнуть с облегчением

Таинственная планета Нибиру исчезла из поля зрения уфологов.

На протяжении многих лет альтернативные эксперты во всем мире с уверенностью заявляли, что им известно точное местонахождение планеты Х. Однако, по словам уфолога из Тайваня Скотта Уоринга, пару месяцев назад Звезда Смерти пропала с радаров.

При этом неизвестно – то ли Нибиру на время ушла из Солнечной системы, чтобы ее обитатели аннунаки смогли сгруппироваться и собраться с силами, то ли планета Х была полностью уничтожена.

На собрании уфологов в Ирвине, штат Калифорния, 2 месяца назад уже заявили, что Нибиру стала жертвой нашего светила и попросту сгорела на Солнце, отмечает Vista News.

Если смертоносная планета Х, о которой писали еще древние шумеры, действительно исчезла из Солнечной системы, тогда человечество может спать спокойно. Впрочем, многие конспирологи считают, что пока еще нельзя с определенностью заявить, что угроза для Земли миновала окончательно.

Возможно, коварная Нибиру вовсе не исчезла в раскаленных лучах Солнца, а просто готовится нанести ответный удар.


Валентина МАЙОРОВА
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