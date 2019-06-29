Нибиру
- Судный день: Нибиру атакует Землю уже завтра
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
Загадочная планета Нибиру продолжает пугать жителей Земли. На этот раз ее якобы заметили в Ростове.
Один из очевидцев утверждает, что заснял на камеру приближение "дома" инопланетян. На кадрах видно, что в небе над деревьями вращается огромный шар, похожий на планету. При этом по размерам Нибиру в несколько раз больше Земли.
Уфологи сразу же заявили о готовящемся нападении на человечество. По их словам, пришельцы уже максимально близко приблизились к нашей планете и готовят удар, передает VistaNews.
Однако, скорее всего, данное видео является очередной подделкой "специалистов", которые хотят заставить всех поверить в существование Нибиру и злых инопланетян.
Юридических оснований для прекращения проекта не существует
Американский политик не может успокоиться после общения на полях G-20