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"Ближе Луны": Нибиру опасно сблизилась с Землей (видео)

Фото: pixabay.com
Шокирующее явление успели заснять на видео

Загадочная планета Нибиру продолжает пугать жителей Земли. На этот раз ее якобы заметили в Ростове.

Один из очевидцев утверждает, что заснял на камеру приближение "дома" инопланетян. На кадрах видно, что в небе над деревьями вращается огромный шар, похожий на планету. При этом по размерам Нибиру в несколько раз больше Земли.

Уфологи сразу же заявили о готовящемся нападении на человечество. По их словам, пришельцы уже максимально близко приблизились к нашей планете и готовят удар, передает VistaNews.

Однако, скорее всего, данное видео является очередной подделкой "специалистов", которые хотят заставить всех поверить в существование Нибиру и злых инопланетян.

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