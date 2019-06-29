Шокирующее явление успели заснять на видео

Загадочная планета Нибиру продолжает пугать жителей Земли. На этот раз ее якобы заметили в Ростове.

Один из очевидцев утверждает, что заснял на камеру приближение "дома" инопланетян. На кадрах видно, что в небе над деревьями вращается огромный шар, похожий на планету. При этом по размерам Нибиру в несколько раз больше Земли.

Уфологи сразу же заявили о готовящемся нападении на человечество. По их словам, пришельцы уже максимально близко приблизились к нашей планете и готовят удар, передает VistaNews.

Однако, скорее всего, данное видео является очередной подделкой "специалистов", которые хотят заставить всех поверить в существование Нибиру и злых инопланетян.