Заменят мужчин: пришельцы с Нибиру нацелились на Европу

Человеческий род прекратится из-за планеты-убийцы

Страшные прогнозы дают конспирологи.

Специалистов по Нибиру насторожили рассказы очевидцев о странных огнях над Британией. На севере страны, если верить свидетельствам местных жителей, появляются пугающие круги на полях. Кроме того, британцы якобы видели несколько больших НЛО, которые шли на посадку.

Уфологи предположили, что пришельцы с Нибиру планируют использовать земных женщин для рождения детей, чтобы выжить. После вторжения пришельцев наша планета станет инкубатором для мутантов, пугают публику "эксперты". События на Земле могут пойти по двум сценариям. И оба они грозят серьезными последствиями. Так, аннунаки, возможно, нуждаются в ДНК землянок, чтобы дети-мутанты смогли существовать в двух мирах. Либо они хотят уничтожить человечество и захватить планету с помощью своих потомков. Впрочем, уфологи отмечают, что возможны и оба варианта сразу, пишет Vistanews.