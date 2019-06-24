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Нибиру атакует Крым: на туриста напал ящер-пришелец

Фото: pixabay.com
В Черном море появилась опасность из космоса

Пришельцы с загадочной планеты Нибиру запустили на побережье тысячи драконов-убийц – об этом сообщают некоторые издания. По их данным, инопланетяне начали атаковать Россию из-за жары.

Ходят слухи о том, что прямо на глазах у туристов ящер-пришелец начал пожирать мост во время шторма. Уфологи считают, что инопланетное существо также виновно в исчезновении аквалангиста, который так и не повернулся на берег после ловли рапанов. Все это указывает на причастность ящера к случившемуся – пишет VistaNews.ru.

Существо было крайне опасно и совершенно не похоже не какое-либо животное. Уфологи уверены, что Нибиру хочет уничтожить людей, а не Землю целиком. Ученые со смехом относятся к подобным историям и не верят в существования Планеты Х и монстра, ведь никаких реальных доказательств нападения нет.

Дарья ПЕТРОВА
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