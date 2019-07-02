Точка невозврата: совсем скоро Земля будет уничтожена

Возможно, скажется влияние Нибиру

Уфологи уверены, что магнитные поля планет Солнечной системы уже начали взаимодействовать – это говорит о скором их уничтожении. Страшное событие может произойти сегодня, 2 июля, после полного солнечного затмения.

Как предполагают специалисты, сначала Солнце полностью скроется за Луной. А после начнется фатальный парад планет, который уничтожит нашу звездную систему. Один из ученых предполагает, что похожее событие уже произошло когда-то на Марсе.

Специалисты предполагают, что все планеты Солнечной системы вместе со светилом встанут в критические точки, и тогда магнитные поля начнут влиять друг на друга. Везде начнутся землетрясения, которые уничтожат планеты. Гибель одного участника станет катастрофой для остальных. На сегодняшний день все планеты подошли к точке невозврата, уверены уфологи.

Они считают, что Солнечная система изначально была запрограммирована на самоликвидацию. Судя по всему, пришел ее срок. Кто-то предположил, что в приближающейся гибели человечества замешаны пришельцы, которые знают, как заставить планеты двигаться, – пишет VistaNews.

Возможно, на Солнечную систему оказывает влияние Нибиру, которая считается обладательницей очень сильного гравитационного поля. В любом случае, все прогнозы сходятся к медленному разрушению Земли.