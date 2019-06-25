Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Осталось недолго: к Земле приближается второй Тунгусский метеорит

Фото: pixabay.com
Падение космического тела произойдет через считанные дни

Эксперты рассказали, что к нашей планете приближает метеорит, которому дали название Тунгусский-2. Глобальная катастрофа произойдет на днях.

Первое подобное космическое тело упало на Землю в 1908 году и взорвалось в Сибири. Как пишет VistaNews.ru, метеорит размером с 9-этажный дом чудом никого не убил, так как происшествие случилось в малонаселенном районе вдоль реки, в честь которой объект и был назван Тунгусским.

Произошедшее событие до сих пор остается одной из самых больших загадок в истории. Ученые предполагали, что Тунгусский-2 упадет на Землю 29 июля, но из-за солнечного затмения, которое произойдет 2 июля, его падание произойдет значительно раньше.

Эксперты делают страшный прогноз: землянам осталось жить буквально несколько дней. Все из-за связи метеорита и затмения. По некоторым данным, космический объект летит на европейскую часть нашей страны, но некоторые ученые считают, что пострадает все Восточное полушарие.  

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...

У "Союза" отказал двигатель при посадке

ЧП заставило космонавтов поволноваться

"Антироссийская истерия": найден виновный в конфликте Москвы и Тбилиси

Действиями Мишико руководили западные спецслужбы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей