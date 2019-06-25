Осталось недолго: к Земле приближается второй Тунгусский метеорит

Нибиру
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Эксперты рассказали, что к нашей планете приближает метеорит, которому дали название Тунгусский-2. Глобальная катастрофа произойдет на днях.
Первое подобное космическое тело упало на Землю в 1908 году и взорвалось в Сибири. Как пишет VistaNews.ru, метеорит размером с 9-этажный дом чудом никого не убил, так как происшествие случилось в малонаселенном районе вдоль реки, в честь которой объект и был назван Тунгусским.
Произошедшее событие до сих пор остается одной из самых больших загадок в истории. Ученые предполагали, что Тунгусский-2 упадет на Землю 29 июля, но из-за солнечного затмения, которое произойдет 2 июля, его падание произойдет значительно раньше.
Эксперты делают страшный прогноз: землянам осталось жить буквально несколько дней. Все из-за связи метеорита и затмения. По некоторым данным, космический объект летит на европейскую часть нашей страны, но некоторые ученые считают, что пострадает все Восточное полушарие.
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