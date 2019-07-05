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Крым в опасности: Нибиру нападет на туристов

Фото: pixabay.com
Отдыхающих предупредили о хитром приеме пришельцев

Специалисты по внеземным цивилизациям бьют тревогу – Нибиру решила атаковать полуостров Крым с помощью рыболюдей. Эти существа напускают опасный туман над территориями России, который используют как прикрытие для предстоящей высадки.

Как пишет VistaNews, рыболюди – раса гуманоидов, способных дышать под водой и устойчивых к оружию. Именно они будут осуществлять первую фазу вторжения. По словам уфологов, в один из дней обычные туманы сменятся, ядовитыми, чтобы парализовать всех отдыхающих.

Пока эксперты не могут назвать точный день атаки, скорее всего, это произойдет в конце июля – начале августа, в самый пик отпусков.

В Сети также напомнили о том, что такую же группу рыболюдей раньше замечали в районе Байкала, но потом их, возможно, уничтожили с помощью глубоководных средств. Ученые пока никак не подтверждают сообщения уфологов. 

Дарья ПЕТРОВА
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