Просрочка и полуфабрикаты: раскрыты страшные тайны шведского стола

При выборе такой системы питания нужно быть особенно осторожным

Работники ресторанов, где посетителям самим предлагается выбрать и наложить себе еду, поведали о неприятных особенностях такой подачи. Один из пользователей Reddit рассказал историю своей сестры, которой руководство запрещало убирать испортившиеся морепродукты. То есть отдыхающим предлагались, например, креветки, срок годности которых истек неделю назад. Убрать просрочку со стола можно было только в том случае, если кто-то начинал жаловаться на вкус или запах.

РИА "Новости" со ссылкой на Reddit сообщает, что к обсуждению присоединились почти 13 тысяч человек. Некоторые из них пожаловались на семьи, чьи дети начинают трогать еду руками, а после эти же продукты остаются в общей посуде.

Также некоторые посетители могут нечаянно уронить еду, а после положить ее обратно. Работники заведений не убирают такие продукты с подачи, так как это слишком затратно. Иногда из упавших на пол продуктов готовят новые блюда – это не раз замечали посетители шведского стола. Работник такого ресторана признался, что если еды не хватает, то повара используют полуфабрикаты.

Сотрудник заведения с системой шведского стола рассказал, что частыми посетителями ресторана становятся люди с пищевыми расстройствами: они объедаются, вызывают у себя рвоту, а после освобождения желудка снова возвращаются к поеданию пищи.