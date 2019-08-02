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Названы жизненно важные продукты

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНайдена главная причина развития рака
В списке рекомендации оказалось вино

Эксперты проанализировали результаты разных исследований и выяснили, какие продукты наиболее полезны для женского организма. В топ-10 вошел шпинат, который повышает либидо, этому способствуют и яблоки, усиливающие ощущения во время секса.

Благоприятно действует на организм морская жирная рыба, которая улучшает состояние и тонус кожи, предотвращая морщины. Этот продукт также оказывает целебное воздействие на волосы и ногти. По мнению специалистов, бокал вина может избавить от депрессии, сообщает БЕЛТА.

Фрукты, как источники клетчатки, оказались отличной профилактикой для рака матки. На здоровье половых органов женщины влияют бобовые, овощи и злаки. Как сообщает агентство "ФедералПресс", слабому полу также стоит включать в свой рацион йогурт и кефир, зеленый чай, клюквенный сок, и, конечно же, воду. 

Полина ИВАНОВА
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