Нибиру
- Земля обречена: обнаружена еще одна планета жизни
- Затопит всех: Нибиру начала плавить льды Антарктики
- Атака на Крым: Нибиру ударила по курортам
Шум в ушах – не просто досадное недоразумение, он может быть симптомом многих серьезных заболеваний.
Медики предупреждают, что шум в ушах может возникнуть из-за воспаления, которое, в свою очередь, может быть вызвано попаданием в ухо воды или мелких посторонних предметов.
Кроме того, ощущение навязчивого шума – это первый признак ушной пробки или аденоидов. Однако и более серьезные проблемы со здоровьем могут вызывать шум в ушах. Если к неприятным ощущениям добавляется пульсация, речь может идти о заболеваниях сосудов, напоминают эксперты.
Люди, страдающие от гипертонии или атеросклероза, также сталкиваются с шумом в ушах, сообщает "Медик Форум".
Шейный остеохондроз, от которого зависит кровообращение, тоже может стать причиной шумовых ощущений. При этом заболевании приток крови к головному мозгу ограничивается, что негативно сказывается на здоровье. Таким людям рекомендуется посещать массажиста и разминать шейные позвонки при помощи специальной гимнастики.
Помимо этого, шум в ушах может возникнуть из-за сильного стресса. В любом случае, если неприятный симптом не проходит в течение длительного времени, необходимо проконсультироваться с врачом.
Расследование еще продолжается, предупредили в Великобритании