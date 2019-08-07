За неприятными ощущениями может скрываться целый букет недугов

Шум в ушах – не просто досадное недоразумение, он может быть симптомом многих серьезных заболеваний.

Медики предупреждают, что шум в ушах может возникнуть из-за воспаления, которое, в свою очередь, может быть вызвано попаданием в ухо воды или мелких посторонних предметов.

Кроме того, ощущение навязчивого шума – это первый признак ушной пробки или аденоидов. Однако и более серьезные проблемы со здоровьем могут вызывать шум в ушах. Если к неприятным ощущениям добавляется пульсация, речь может идти о заболеваниях сосудов, напоминают эксперты.

Люди, страдающие от гипертонии или атеросклероза, также сталкиваются с шумом в ушах, сообщает "Медик Форум".

Шейный остеохондроз, от которого зависит кровообращение, тоже может стать причиной шумовых ощущений. При этом заболевании приток крови к головному мозгу ограничивается, что негативно сказывается на здоровье. Таким людям рекомендуется посещать массажиста и разминать шейные позвонки при помощи специальной гимнастики.

Помимо этого, шум в ушах может возникнуть из-за сильного стресса. В любом случае, если неприятный симптом не проходит в течение длительного времени, необходимо проконсультироваться с врачом.