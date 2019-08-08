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Артериальное давление подскажет о болезнях сердца

Фото: www.globallookpress.com
Начать лечение можно будет заранее

Ученые из разных стран выяснили, что измерение артериального давления можно использовать для диагностики болезней сердца. Такой вывод был сделан после исследования, которое проводили в течение 14 лет на 11 тыс. добровольцев.

Специалисты установили: если измерять артериальное давление несколько раз в сутки, то можно узнать о развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Все дело в том, что вероятность появления болезней сердца тесно связана с артериальным давлением.  Для диагностики необходимо изменять давление около 30 раз за день, а еще 10 измерений проводить ночью.

Такой мониторинг, по словам специалистов, является не только более точным в плане диагностики, но и более выгодным, – пишет Medicalxpress. Способ, по словам медиков, поможет предотвратить некоторые заболевания, своевременно начав лечение. 

Дарья ПЕТРОВА
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