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Подарок из космоса: в Азовском море нашли чудовище

Фото: pixabay.com
Существо могло попасть на Землю с Марса

После шторма в Азовском море начали происходить странные вещи. Рыбаки утверждают, что к ним в сети попалась русалка без признаков жизни. Очевидцы подозревают, что она могла погибнуть во время шторма.

Уфологи считают, что амфибию привез на Землю марсоход. На таки мысли их натолкнул внешний вид существа. Пришелец ростом примерно 3 метра, имеет голову сома, мужской торс, руки и хвост. Ничего подобного ранее в азовском море не встречалось.

Как пишет VistaNews, существо могло попасть на Землю только одним способом – с помощью марсохода, который пропал на Марсе полгода назад. Возможно, пришелец нашел аппарат на красной планете, а после его выбросило на Землю из-за метеорного потока, где он и упал в Азовское море.

Пока ученые отрицают наличие жизни на Марсе, хот уфологии уверены, что там уже находили крабов, моллюсков и лед, а значит, космические организации будут бороться и за право исследовать пришельца.

Пока официально не подтверждено, является ли человек-сом реальным существом или эта просто хорошо сделанная кукла. 

Дарья ПЕТРОВА
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