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На Марсе нашли окаменевшую женщину

Фото: pixabay.com
Находка подтверждает версию о том, что на Красной планете была жизнь

Уфологи считают, что люди на Марсе погибли из-за вулканической лавы, которая накрыла планету после столкновения с астероидом. В результате все живые существа превратились в статуи.

В подтверждении этой версии были опубликованы шокирующие снимки, сделанные NASA. На них изображена окаменевшая женщина, а рядом с ней еще одна статуя поменьше, возможно, ребенок.

Останки марсиан были найдены рядом с кратером Ломоносова, образовавшимся из-за столкновения планеты с астероидом. В результате удара образовались цунами из лавы, которые и убили все живое на планете.

Как пишет VistaNews, марсиане могли превратится в статуи также, как в них превратились люди в древних Помпеях. Тогда землян накрыла лава из вулкана Этна. 

Дарья ПЕТРОВА
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