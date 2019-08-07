На Марсе нашли окаменевшую женщину

Нибиру
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Уфологи считают, что люди на Марсе погибли из-за вулканической лавы, которая накрыла планету после столкновения с астероидом. В результате все живые существа превратились в статуи.
В подтверждении этой версии были опубликованы шокирующие снимки, сделанные NASA. На них изображена окаменевшая женщина, а рядом с ней еще одна статуя поменьше, возможно, ребенок.
Останки марсиан были найдены рядом с кратером Ломоносова, образовавшимся из-за столкновения планеты с астероидом. В результате удара образовались цунами из лавы, которые и убили все живое на планете.
Как пишет VistaNews, марсиане могли превратится в статуи также, как в них превратились люди в древних Помпеях. Тогда землян накрыла лава из вулкана Этна.
Расследование еще продолжается, предупредили в Великобритании