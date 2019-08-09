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К Земле приближается гигантский астероид

Осталось меньше суток: к Земле летит гигантский астероид
Фото: pixabay.com
Один из тысячи галактических гостей "навестит" человечество

В субботу, 10 августа, к нашей планете приблизится астероид под названием 2006 QQ23.

Небесное тело летит к Земле со скоростью более 16 тыс. км/ч, а его диаметр достигает шестисот метров. Таким образом, галактический гость по размерам сопоставим с высочайшими небоскребами земных мегаполисов.

Как сообщает "МК" со с сылкой на центр погоды "Фобос", даже если огромный астероид упадет на Землю, он не сможет вызвать катаклизмы планетарного масштаба. Но вот стать причиной, локальной катастрофы – к примеру, вызвать сильное цунами ему по силам.

Тем не менее, земляне могут спать спокойно: хотя формально небесное тело относится к "потенциально опасным", даже при максимальном сближении с нашей планетой оно будет на расстоянии 7,5 млн км от нее, то есть примерно в 20 раз дальше от Земли, чем Луна.

Каждый год мимо нашей планеты пролетает не менее 6 астероидов почти такого же размера, а общее число известных науке околоземных астероидов диаметром более километра приближается к тысяче.

Валентина МАЙОРОВА
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