Готовится к атаке: рядом с Землей заметили огромный корабль

Странную находку впервые засекли в 1998 году

Камеры МКС засняли гигантский неопознанный объект, взявшийся непонятно откуда. Корабль все это время находился на теневой стороне Земли, заметить его помогла чистая случайность. Похоже, что странный объект уже давно на орбите Земли и сейчас приблизился к ней на опасное расстояние.

Астронавт, изучивший фото, утверждают, что гость из космоса не похож ни на одну станцию или спутник, а его размеры очень велики. Как пишет VistaNews, на снимке может быть запечатлен "Черный рыцарь" – загадочный объект, который засняли на орбите еще в 1998 году.

"До сих пор не представлялось возможным "познакомиться с ним поближе", теперь мы знаем, почему – все эти годы он находился на темной стороне планеты",

– считает один из уфологов.

По другой версии, корабль принадлежит пришельцам, которые готовятся к атаке на нашу планету. Возможно, инопланетянам долгие годы удавалось следить на Землей из космоса, оставаясь незамеченным.

Засечь объект удалось благодаря неожиданному маневру МКС, которая решила "обрулить" космический мусор или спутник, а из-за Солнца силуэт корабля попала в объективы камер.

Эксперты не могут сказать точно, как долго гигантский корабль висит над Землей и на каком расстоянии от нее находится. Некоторые пользователи уже назвали находку "зловещей тенью на орбите".

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